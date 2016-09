Após quase sete anos, ex-jogador Edmundo anuncia que não é mais comentarista da Band

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador Edmundo não é mais comentarista da Band. É o que diz mensagem postada por ele neste domingo (4) em uma rede social. "Com aperto no coração, gostaria de comunicar a todos que, depois de seis anos e oito meses, não farei mais parte do quadro de funcionários da Band", escreveu. Segundo Edmundo, mudanças na programação da emissora, que deixou de transmitir campeonatos, e o momento econômico do país inviabilizaram uma renovação de seu contrato. No início de maio, a Band anunciou que deixaria de transmitir as partidas da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada em nota enviada de forma conjunta com a Rede Globo. As emissoras apontaram o agravamento da crise econômica como impedimento para que a Band prosseguisse com as transmissões. A Rede Globo é a detentora dos direitos de transmissão e os repassava à concorrente. Em sua passagem pela emissora, o ex-jogador participou da transmissão de duas Copas do Mundo, duas Eurocopas e uma Olimpíada. Procurada, a emissora não confirmou a saída de Edmundo de seu quadro de comentaristas.