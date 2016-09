Chamado de 'golpista', Pedro Paulo cancela ato de campanha

ALFREDO MERGULHÃO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O candidato do PMDB a prefeito do Rio, o deputado federal Pedro Paulo, cancelou um ato de campanha neste domingo (4) após ser chamado de "golpista" em Santíssimo, na zona oeste. Os manifestantes também gritaram "Fora, Temer" para os cabos eleitorais do peemedebista. Houve bate-boca e troca de empurrões, e a campanha decidiu cancelar a caminhada que o candidato faria no bairro. O deputado estadual Pedro Fernandes (PMDB), que estava no local, disse que os manifestantes carregavam ovos para atingir o aliado. "Tinha um grupo com intenção de provocar confusão, com ovos na mão. Então, a gente entendeu que era melhor evitar qualquer problema e sair de lá", afirmou. Em nota, Pedro Paulo disse lamentar "o comportamento agressivo de um grupo tenha impedido a conversa com moradores". O deputado federal afirmou que "respeita o direito à manifestação, mas repudia qualquer forma de violência". Ex-aliado do PT, Pedro Paulo votou a favor da abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Ele é apoiado pelo prefeito Eduardo Paes, que também rompeu com o governo petista no início do ano.