Com greve dos bancários, como pagar as contas?

A partir da zero hora de amanhã, os bancários entram em greve. Em Curitiba a decisão pela paralisação aconteceu na noite de quinta-feira. Os bancários rejeitaram a proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) de reajuste de 6,5% — abaixo da inflação — mais abono de R$ 3 mil. A proposta já havia sido rejetada pelo Comando Nacional dos Bancários logo após encontro com representantes da Fenaban.

Para o cliente e o consumidor que depende das agências para pagar contas e movimentar seu dinheiro, fica a dúvida sobre como proceder. Internet e caixas eletrônicos ou casas lotéricas são meios alternativos para não deixar que nada atrase. Lembrando que a greve de bancários não justifica que o consumidor deixe de pagar suas contas no vencimento.

onde e como pagar

Quem tem conta para pagar e não dispõe de cartão para uso do caixa eletrônico, pode recorrer às agências lotéricas e até lojas de departamentos que aceitam a quitação de diversas contas



O cliente que precisa sacar dinheiro na boca do caixa deve entrar em contato por telefone com o banco e solicitar uma alternativa. Quem movimenta a conta pela internet — nos sites dos bancos — ou nos caixas eletrônicos, não deve ser afetado pela paralisação, pois esses serviços devem continuar a funcionar normalmente



Para as pessoas que têm contas atrasadas de tarifas públicas como água, telefone, e energia, o coneslho é ligar para as empresas e negociar uma forma de pagamento. São contas que podem ser quitadas em qualquer banco



Alguns bancos têm convênios com lotéricas, Correios, supermercados e algumas lojas de departamento e drogarias, onde é possível pagar contas de consumo (água, telefone, energia elétrica, gás, etc.), entre outros serviços

Pagamentos só aceitos em um único banco, todos os bancos devem propiciar aos consumidores os meios para a utilização de todos os serviços já listados



Cobranças pré-agendadas e não efetuadas. Nesses casos, os consumidores têm direito a pedir ressarcimento por perdas e danos sofridos e comprovados. O banco tem que arcar com os prejuízos



No caso de condomínio, aqueles que necessitarem efetuar o pagamento da cota condominial por boleto bancário e não encontrarem meios para fazê-lo devem contatar a empresa administradora do condomínio ou, na ausência desta, o próprio síndico, para que estes recebam a cota condominial devida



O serviço de compensação bancária, que por ser considerado atividade essencial pela legislação brasileira, não pode sofrer qualquer paralisação. Portanto, cheques e DOCs terão sua compensação nos prazos normais estipulados pelo Banco Central

Carteiros fazem assembleias

Entre hoje e 9 de setembro, serão realizadas assembleias dos trabalhadoresdos Correios em todo o Paraná para avaliar as negociações da Campanha Salarial. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nos Correios no Paraná (Sintcom, desde o início das negociações, a empresa está mostrando truculência. Caso as assembelias aprovem a paralisação, a greve começa às 22 horas do dia 14 de setembro. De acordo com o sindicato, os diretores adiaram o calendário de negociação.

Metalúrgicos fazem protesto

Cerca de 30 mil metalúrgicos da Grande Curitiba fazem, hoje, manifestações em campanha nacional contra retirada de direitos e pela retomada econômica. As principais ações estão previstas para acontecer entre às 6 horas e 7h30 nas fábricas da Volvo, CNH, Bosch, WHB e Renault. Às 10 horas, trabalhadores se manifestam na Boca Maldita.