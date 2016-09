Novas pesquisas

Os candidatos de Curitiba poderão saber hoje (05) como anda o humor dos eleitores. A rede de Rádio e Televisão Iguaçu (Rede Massa) poderá divulgar a primeira rodada do Datacenso Pesquisas e Tendências, sobre as intenções de votos para prefeito da capital. O levantamento, com 1,5 entrevistados realizados na última semana, está registrado no TRE sob o número PR-04405/2016. Também estarão liberadas para divulgação em pesquisas em Campo Largo, Três Barras do Paraná, São João do Triunfo e Guaraniaçu.

Pesquisas II

Aliás, a semana terá rodada de pesquisas em todas as regiões do Estado. A lista inclui as intenções de voto em Toledo, Alvorada do Sul (pesquisas de dois diferentes institutos), Tapira, Candói, Cândido de Abreu, Tijucas do Sul, Icaraíma (três pesquisas), Cruzeiro do Oeste, Cerro Azul, Rolândia, Laranjal, Icaraíma e Paranaguá.

Coordenação geral

A primeira dama de Curitiba, Marcia Fruet, pediu férias na FAS (Fundação de Assistência Social) e assumiu o comando geral da comunicação da campanha de reeleição de Gustavo Fruet (PDT). A ordem é descer a borduna geral.

Caixa preta

A composição da tarifa do transporte público, além de ser um tema recorrente, até hoje não se tem uma solução ou alternativa que atenda os usuários dos ônibus. Isso só pode mudar, como adianta Ney Leprevost (PSD), candidato a prefeito de Curitiba, se abrir a caixa preta da Urbs.

Sem direitos

Se depender da opinião dos brasileiros, a situação da ex-presidente Dilma (PT) só tende a piorar. é o que revela pesquisa feita na última semana pela internet, pelo instituto QualiBest. Para 61% dos que participaram, a petista deve ficar ser os direitos políticos. No levantamento, 64% afirmaram ser a favor do impeachment.

Fruet e PT

Ao que tudo indica, a ligação do prefeito Gustavo Fruet com o PT, que lhe garantiu a eleição em 2012, vai entrar na mira de seus adversários no pleito deste ano. A meta é explorar a relação de Fruet com Lula e Dilma e ainda com os ex-ministros Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann (senadora), que participaram ativamente da campanha do pedetista há quatro anos.

Dureza

As novas regras eleitorais, que proibiram as doações de pessoas jurídicas a partidos, estão refletindo nas finanças dos candidatos. Faltando 26 dias para a votação, 51% dos 16.349 políticos que disputam as 5.568 prefeituras do País ainda não arrecadaram nada. O fator também está relacionado as campanhas terem ficado mais curtas, ou seja, menos tempo para arrecadar.

Dois anos

A Operação Lava Jato completou dia 28 de agosto, dois anos desde a primeira fase. Neste período, nenhum político foi condenado e só contabiliza dois parlamentares réus em ações penais que estão ainda em fase inicial de julgamento no Supremo Tribunal Federal.