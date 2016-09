Redes sociais são complemento para Beto Reis

O corpo a corpo será fundamental para os candidatos a vereador, mas a internet deve funcionar em conjunto com as demais ações. O candidato Beto Reis (PSDB) prioriza o corpo a corpo na campanha, mas não dispensa a internet. “Dá pra somar uns 30% ou 40% com as redes sociais e o WhatssApp”, afirma.

Com a grande oferta nas redes sociais, a saída é mobilizar eleitores para que compartilhem as postagens – que não podem ser pagas – e aumentar o número de seguidores.

Para Diniz Fiori, professor de Marketing da Estácio Curitiba, em uma campanha com pouco tempo para os candidatos na TV, a internet será essencial. “A campanha tem com recursos escassos e mídia offline restrita. A vantagem das redes sociais é que elas podem chegar a um universo muito grande”, avalia. Para terem resultado, as ações devem ser coordenadas – durante o corpo a corpo ou na TV, os candidatos devem divulgar seus perfis nas redes sociais.