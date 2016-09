(foto: Franklin de Freitas)

Esvaziada nas últimas semanas em razão das eleições municipais, a pauta da Assembleia Legislativa deve “esquentar” nesta semana com a chegada ao plenário do novo pacote de medidas de ajuste fiscal do governo do Estado. As propostas, que após reclamação dos deputados, foram divididas em seis projetos, passaram na semana passada pela aprovação da Comissão de Constituição e Justiça e tramitam em regime de urgência. Os itens mais polêmicos são os que prevêem a criação de duas novas taxas, sobre a exploração da água e recursos minerais e a permissão para a venda de imóveis e ações de estatais como Copel e Sanepar.

Desidratação

Após negociações com representantes do setor produtivo, o governo concordou em alterar o texto original dos projetos, para deixar claro que a nova taxa sobre uso da água será cobrada apenas para energia elétrica excedente vendida para outros estados. Em relação às estatais, emendas serão apresentadas em plenário para limitar a venda às ações da Sanepar, e garantindo a manutenção do controle acionário da companhia.

Lixo

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná elaborou uma lista de 11 recomendações para a melhoria da gestão do lixo na Região Metropolitana de Curitiba. O documento será enviado à Prefeitura da capital, ao Governo do Paraná e ao Ministério Público Estadual. As recomendações integram relatório de auditoria que avaliou as ações tomadas pelo poder público para identificar e corrigir impactos sociais, ambientais, sanitários e epidemiológicos decorrentes do encerramento das atividades do Aterro Sanitário de Curitiba.

Ao ataque

O prefeito de Curitiba e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT), voltou ao ataque contra o adversário e candidato do PMN, Rafael Greca. Em entrevista à rádios, criticou o que chamou de “falta de coerência” em alianças de adversários na eleição desse ano. “Rafael Greca chamou Beto Richa de covarde e hoje eles estão juntos. Eles mostram que princípios como honestidade e ética não tem valor na vida política deles”, disse Fruet.

Dívidas

O pedetista voltou a dizer também que mais de R$ 1,5 bilhão de dívidas deixadas por gestões anteriores serão pagas ao final desses quatro anos. “Aprendi a absorver determinadas críticas levianas. Quem está na politica tem que ter maturidade que o embate político é duro, mas temos que manter a capacidade de diálogo. A Prefeitura não é tesouraria do governo do Estado. Prefeito não é secretário do governador Beto Richa”, afirmou.

Ippuc

Greca, por sua vez, se encontrou com arquitetos da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura ASBEA, presidida pelo arquiteto Keiro Yamawaki, que reúne mais de 70 escritórios em Curitiba. Segundo a campanha do candidato do PMN, os profissionais reunidos pediram o resgate e fortalecimento do IPPUC, a desburocratização da prefeitura quanto a aprovação dos projetos arquitetônicos e um melhor relacionamento do poder público com os profissionais. “São bilhões em projetos parados pela falta de integração dos orgãos e por conta da burocracia. Quem precisa de um Relatório de Inspeção Preliminar, por exemplo, fica anos esperando, impossibilitando muitos projetos”, criticou o ex-prefeito.

Pesquisa

Nova pesquisa sobre a eleição para prefeito de Curitiba foi registrada pelo instituto Datacenso, e deve ser divulgada hoje pela Rede Massa. São 1.500 entrevistados com margem de erro de 2,5%. Além da intenção de voto, o levantamento também vai questionar a rejeição aos candidato