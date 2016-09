O técnico Marcelo Martelotte, do Paraná Clube: “No final, por não desistirmos, conseguimos o empate” (foto: Geraldo Bubniak/AGB)

O já frágil elenco do Paraná pode sofrer em breve mais um importante desfalque. E quando não são as lesões, que atualmente mantém “fora de combate” sete atletas do elenco paranista, é o mercado de transferências que vem depenar os bons nomes do time da Gralha Azul. Menos de duas semanas depois do volante Jean deixar a Vila Capanema para se aventurar no Corinthians, agora pode ser a vez do meia-atacante Robson se aventurar no futebol paulista, atuando no São Paulo.

Segundo a imprensa paulista, o time do Morumbi, que vive um péssimo momento no Brasileirão – é o 11º colocado, apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento – monitora a situação do jogador e estaria disposto a assinar um pré-contrato com ele. Seu vínculo com o Paraná se encerra no final deste ano, o que o permite acertar com qualquer outro clube para a próxima temporada.

Artilheiro do time paranaense na Série B, com oito gols ,e também o líder em assistências para gol e para finalizações, com cinco e 38, respectivamente, o atacante fez mais uma grande partida no último sábado, contra o Oeste, no Estádio José Liberatti, em Osasco (SP). O duelo acabou 3 a 3, sendo que o Paraná chegou a abrir vantagem de 2 a 0 ainda no primeiro tempo, mas acabou cedendo a virada e tendo de buscar o empate já no intervalo, com um gol de Lúcio Flávio. Os três gols tiveram a participação de Robson.

Com o empate fora de casa, o Paraná interrompeu a sequência de três derrotas fora de casa (antes havia perdido para Criciúma, Tupi e Bahia). Com isso, permaneceu na 13ª colocação, com os mesmos 30 pontos que o Oeste, 12º por ter um saldo de gols “menos pior” (-4 contra -7). Os dois times estão seis pontos a frente do Bragantino, 17º colocado, e sete atrás do CRB, quarto colocado.

Para o duelo contra o time de Fernando Diniz, o técnico Marcelo Martelotte teve de lidar com sete desfalques por lesão: Fernandes, Rafael Carioca, Leonardo, Murilo Rangel, Válber, Cristian e Claudevan. Depois do jogo, o treinador comentou a fase da equipe, destacando esperar ver uma evolução da equipe com o retorno dos lesionados. Caso se confirme a saída de Robson, a necessidade desses “reforços” tornar-se-ia ainda mais premente.

“Eu acredito sempre na evolução através de treinamento, do trabalho no dia a dia. A gente tem limitações e temos que encarar a realidade. Hoje temos o departamento médico cheio, muitos jogadores que poderiam ser opções para a sequência. Mas isso é natural no campeonato, todas as equipes têm esse tipo de dificuldade. Estamos sofrendo um pouco mais com isso, mas acredito na evolução dessa equipe jogando em um nível melhor”, destacou o treinador.

Na Vila

Martelotte

Um primeiro tempo bom, com organização e inteligência do Paraná quando tinha posse de bola e vantagem por 2 a 0 no placar. Nos segundo tempo, mau futebol dos paranistas que davam espaços para o Oeste e não conseguiam criar quando tinham a posse de bola. Essa foi a avaliação do técnico Marcelo Martelotte sobre o duelo em Osasco (SP), que acabou 3 a 3 com gol de Lúcio Flávio aos 49 do segundo tempo. “Eles tiveram méritos. Veio a virada, mas no final, por não desistirmos, conseguimos o empate”, afirmou o treinador.