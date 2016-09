MMA e vôlei são os campeões de público no esporte do Paraná

O jogo de vôlei entre Brasil e Portugal, na Arena da Baixada: 33.370 pessoas (foto: Geraldo Bubniak)

O futebol, inquestionavelmente, é o esporte número 1 do brasileiro. Mas, ao longo dos últimos anos, e especialmente com a crise de resultados que assombra o esporte , outras modalidades têm conseguido se destacar. Prova disso é que os dois maiores públicos do esporte paranaense em 2016 pertencem ao MMA (Mixed Martial Arts) e ao vôlei.

O recorde de público no ano pertence ao UFC (Ultimate Fighting Championship), que em 14 de maio levou 45.207 fãs à Arena da Baixada, num card cuja luta principal tinha Fabrício Werdum lutando para manter o cinturão dos pesos-pesados contra Stipe Miocic (o brasileiro acabou nocauteado).

Já no último sábado foi vez do Desafio de Ouro, que trouxe à Capital a seleção masculina de vôlei ouro na Rio 2016, para uma partida contra Portugal, com a presença de 33.730 torcedores no estádio.

Logo atrás do UFC e do vôlei aparece o duelo entre Furacão e Criciúma pela Primeira Liga, que aconteceu em 24 de fevereiro e acabou 1 a 0 para os paranaenses. Um total de 33.270 torcedores acompanharam a partida, que marcou a estreia do gramado sintético no estádio atleticano. Na temporada, porém, a temporada de público é mais modesta: 14.719, ou 34% da lotação máxima do estádio.

É claro que tratam-se de dois grandes eventos isolados em duas ocasiões especiais. O UFC, maior evento de MMA do mundo, veio para a Capital, onde se criaram alguns dos principais nomes do esporte, pela primeira vez e com um dos melhores cards da história. O vôlei, por sua vez, encantou o Brasil na caminhada rumo ao inesperado ouro olímpico, colocando fim a um incômodo jejum de títulos que perdurava desde 2010.

Ainda assim, o fato de nenhum dos quatro clubes ter conseguido lotar suas casas na atual temporada é algo sintomático. No caso do Coritiba, por exemplo, o recorde de público pertence à decisão do Paranaense, no qual o Furacão garantiu a taça na casa do rival ao triunfar por 2 a 0 diante de 19.863 fãs, menos da metade do público presente no UFC. O Londrina, por sua vez, chegou a levar 13.318 torcedores ao Estádio do Café, contra o Vasco pela Série B, enquanto o Paraná conseguiu colocar 10.497 fãs à Vila Capanema no duelo contra o Furacão pela semifinal do Paranaense.

O Jogo

No jogo de sábado contra a seleção de Portugal o Brasil garantiu uma vitória tranquila por 3 sets a 0, com grande festa nas arquibancadas em um momento de rara descontração nas quadras, com os jogadores brincando com os fãs e vice-versa. Os mais ovacionados, como não poderia deixar de ser, foram Serginho, paranaense de 40 anos que está se aposentando do vôlei após consagrar-se bicampeão olímpico, e o curitibano Lipe.

Dentro de quadra, estiveram relacionados os 12 atletas que atuaram nos Jogos Olímpicos e o grande destaque foi o jovem ponteito Douglas, de 21 anos, que chegou a marcar três aces consecutivos no segundo set. O Brasil só teve alguma dificuldade no último set, ao sair perdendo por 3 a 2, mas logo reagiu e garantiu mais um set com tranquilidade. No final, 3 set a 0 (25/17, 25/13 e 25/16).