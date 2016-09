Etapa do campeonato mundial do League of Legends movimentou a Ópera de Arame no fim de semana (foto: Franklin de Freitas)

SAIBA MAIS Shinobi Spirit chega à 18ª edição em outubro

A semifinal do campeonato mundial do game League of Legends foi realizada neste fim de semana na Ópera de Arame, em Curitiba. Cerca de 3 mil pessoas circularam pelo espaço entre sábado e ontem. Mais este evento nerd, geek, gamers e afins, confirmam que Curitiba é realmente uma cidade voltada para este universo. Aqui, por exemplo, também é realizado um dos maiores encontros nerds do País, o Shinobi Spirit, marcado para outubro, além de eventos de histórias em quadrinhos e disputas do tipo hackatons.

Não faz muito tempo, um site de vendas online divulgou uma lista com as 20 cidades mais nerds do Brasil, com base nas venda de produtosligados a esse universo. Não deu outra, Curitiba figurava na lista.

Tanto é verdade que Curitiba ganha destaque no mundo nerd, que esta foi a primeira vez que uma etapa brasileira do League of Legends foi realizada fora de São Paulo.

Na competição, quatro equipes entre libaneses, espanhóis e chineses, participaram da etapa do mundial em Curitiba. O League of Legends é um dos maiores games on-line do planeta, ambientado em um mundo de fantasia, batalhas sangrentas e magia.

O torneio definiu duas vagas para o mundial de League of Legends reservadas às equipes de comunidades emergentes. A primeira fase da competição aconteceu em São Paulo, entre 24 e 29 de agosto. Além das disputas, o League of Legends em Curitiba ainda teve festa, desfiles, e colsplays na Ópera de Arame.