A 18ª edição do Shinobi Spirit acontece nos dias 8 e 9 de outubro, mas no próximo dia 18 tem o Esquenta Shinobi Shinobi, um campeonato de vídeo game dentro do cinema do Muma das 12 às 18 horas. A entrada no auditório e no cinema será um produto de limpeza que serão doados para a Sociedade Protetora dos Animais (Spac) e para a Associação Paranaense de Reabilitação (APR).

No dia 2 de outubro está marcada a 3ª Marcha para Goku, na Boca Maldita, às 14 horas. O evento reúne milhares de pessoas e toma as ruas da Capital em homenagem ao protagonista do mangá e do animê Dragon Ball.

O Shinobi Spirit conta com diversas atividades, como desfile cosplay, concurso de karaokê, concurso de kpop, palestras, workshops, RPG, Card Games, Board games, Swordplay, campeonatos de games, entre outras. Além disso, reúne diversos fã-clubes e web celebridades, dubladores, humoristas e show de bandas.

Nesta edição o evento tem entre seus convidados as atrações internacionais Jason Faunt (Power Ranger Vermelho) e Blake Foster (Power Ranger Azul), a banda Bonde do Metaleiro, o rapper nerd Keonny, e outros convidados.