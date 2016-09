Capital tem encontro de carrinhos em miniatura

No dia 17 de setembro Curitiba tem encontro marcado com os colecionadores de carrinhos em miniatura, o 16º Curitiba Diecast Mix. O evento acontece no Clube Dom Pedro II (Rua Brigadeiro Franco, 3662, Rebouças), com entrada franca.

“Pra quem já coleciona, é uma oportunidade perfeita para se informar, discutir sobre assunto, e aumentar sua coleção, com muitas novidades, modelos exclusivos e importados, e encontrar aquela miniatura que procura há tanto tempo e tem até espaço reservado na estante”, diz o material de divulgação do Diecast.

“É também uma excelente oportunidade pra quem deseja iniciar nesse hobbie que cresce e conquista milhares de adeptos a cada ano. E pra quem só quer conhecer, e está afim de um programa para o sábado à tarde, e quer levar a família, não deixa de ser divertido”, continua.

O diecast é o nome popularmente atribuído a modelos de carrinhos em miniatura fabricados nas mais variadas escalas e feitos de metal injetado. São verdadeiras réplicas de veículos reais.

Até o final do ano deve acontecer mais um encontro de colecionadores. O evento deve ocorrer em novembro, mas ainda não foi confirmado.