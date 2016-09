Faça seu próprio robô

Estudantes da rede municipal participaram da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), promovida pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR), na sexta e sábado. Equipes de robótica de cinco escolas participaram do campeonato que aconteceu no Campus Curitiba do IFPR, no Jardim das Américas.

A OBR é uma oportunidade para a identificação de jovens talentos que possam ser estimulados para carreiras técnico-científicas. Participam da competição equipes de escolas de diversas regiões do Paraná. Nesta etapa os estudantes deveriam testar os protótipos construídos ou programados por eles próprios.

Para Leila Márcia da Sila, professora da Equipe de Altas Habilidades/Superdotação, a Olimpíada de Robótica é um bom estímulo aos estudantes que demonstram aptidão para pesquisa, ciência e tecnologias.

“O aluno é motivado pelo desafio de criar e programar os robôs. Entretanto, o processo de construção estimula que eles coloquem em prática os conceitos e desafios de raciocínio lógico que aprendem na sala de aula. E é essa a grande importância da Olimpíada”, garante.