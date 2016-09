Antes de embarcar, evite temas trágicos

Mas, bem antes de chegar ao ponto de se sentir sem capacidade de voar, a psicolólga Rosana Bohrer dá algumas dicas. Antes de embarcar a regra número um é evitar ler sobre acidentes aéreos. “Medrosos têm a tendência de buscar notícias assim nos dias anteriores à sua viagem”, diz Rosana D’Orio Bohrer. “E nunca consideram os milhares de voos que são realizados com absoluto sucesso todos os dias.” Não leia, não pesquise, esqueça o Google.

Combata a ansiedade prévia. “Um dos meus pacientes, ao tomar banho para ir ao aeroporto, jogou a toalha na cama, enxergou ali a imagem de um ‘M’ e me ligou para dizer que era de morte”, lembra a psicóloga. Tente manter a racionalidade. Alimentação leve contribui decisivamente.

Se o voo for longo, fique bem cansado antes dele. Sabe aquele drinque com amigos eternamente adiado por falta de tempo? Aproveite a noite anterior ao voo, sem exagerar no álcool. Entrar no avião e cair no sono é o melhor dos mundos.

Prepare sua playlist, a temporada da série que ainda não deu tempo de ver, um filme especial.

Entretenimento é um santo remédio a bordo. Só não valem livros muito densos, tensos, noticiário preocupante, coisas que aceleram a atividade cerebral. Lembre-se de que você já está alterado pela situação. O objetivo é se divertir e, para isso, vale inclusive o tipo de besteirol que você costuma considerar uma perda de tempo.