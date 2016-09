No voo, procure se distrair com doces

Durante o voo a orietnação é para se manter entretido. “Tenha ao alcance das mãos: chocolates, docinhos, palavras cruzadas, revistas, qualquer coisa que desvie a atenção, distraia e dê prazer”, diz Rosana D’Orio Bohrer.

Mantenha o foco no objetivo da viagem, especialmente se ele for feliz: mentalize a chegada, as pessoas que vai encontrar, os lugares que verá.

Tente entender o seu medo: como é ele, de onde vem? É de altura? De ficar no ambiente fechado? Da morte? Há muitos medos abrigados sob o guarda-chuva do medo de voar, e compreender ajuda a ir ao centro do problema para tentar amenizá-lo.

Rosana D’Orio Bohrer define o medo como um passarinho que vem fazer ninho. “Ele vem fazer o ninho na sua cabeça e você não pode deixar, tem de dar um tapa e espantá-lo dali.” Tente lembrar de que o perigo está na imaginação, não existe de fato.

Contra tremedeira, suor frio e reações físicas em geral de um surto de medo dentro do avião, faça o eficiente relaxamento de Jacobson, assim: inspire fundo e prenda a respiração; leve os cotovelos para trás o máximo que conseguir, na tentativa de fazer com que se toquem nas costas, contraia todo o abdômen com força e conte 4 segundos; relaxe. Repita por quatro a cinco vezes; o exercício dissipa a adrenalina liberada no organismo pelo medo e ajuda a retomar o autocontrole. Não tenha vergonha: se preciso, peça ajuda aos comissários, treinados para tais situações.