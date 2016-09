Três pessoas ficaram feridas em acidente na Rodovia da Uva, ontem, ainda em Curitiba (foto: Rede News)

A chuva que durou mais de 24 horas contribuiu para, ao menos, três acidentes graves no Estado. Um dos mais chocantes envolveu a morte de um andarilho, que transitava pela BR-116, na manhã de sábado, no km 79, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Ele caminhava pelo acostamento, na pista sentido Sul, do Contorno Leste, quando o caminhão tombou e a carga de telas de arame se soltou. Uma das telas acabou acertando o homem, que morreu na hora.

Já ontem, um acidente na Rodovia da Uva, ainda na região do bairro Santa Cândida, em Curitiba, terminou com três pessoas feridas. Uma delas foi ejetada para fora do carro, um fiat, que rodou na pista e terminou batendo de frente com outro carro, que seguia sentido Curitiba. Apesar da gravidade do acidente, as vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital Cajuru.

No litoral, na PR-508, conhecida como a estada Alexandra-Matinhos, um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um capotamento. Um dois passageiros, que estava sem o cinto de segurança, foi ejetado para fora do carro e morreu na hora.

Os outros três ocupantes do veículo ficaram feridos e foram atendidos no local. Dois deles chegaram a ser arremessados para fora do carro.