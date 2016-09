Uma boa notícia para quem pretende acompanhar o o feriado e o desfile de Sete de Setembro em Curitiba é que a chuva deve dar trégua no dia do desfile. Segundo o Climatempo, não há chances de chover na Capital na quarta-feira (7) e a temperatura deve variar entre 12ºC e 21ºC, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.

No dia seguinte, contudo, o aguaceiro volta a cair, assim permanecendo até a próxima segunda-feira 912), pelo menos.

Nesta segunda-feira (5), a previsão é de pancadas de chuva isoladas ao longo da tarde na Capital, com temperaturas variando entre 10 e 18 graus. O clima ameno também está previsto para amanhã.