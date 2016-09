Marina Ruy Barbosa muda visual e se destaca na rede

A atriz Marina Ruy Barbosa apareceu na noite deste sábado com um novo visual. Nada muito diferente, apenas cabelos mais curtos. A atriz chegou a postar uma foto no instagram mostrando o novo look e recebeu centenas de elogios. Mais tarde, ela também posou ao lado do namorado, Xandinho Negrão, e também ganhou elogios.

Caetano Veloso fala “Fora, Temer” em show em Paris

Nem mesmo durante um show de Caetano Veloso em Paris, capital da França, o brasileiro deixou de protestar contra o presidente Michel Temer. A apresentação dele nos arredores da igreja da Madeleine, no último fim de semana, em Paris, foi marcado pela manifestação. Gritos de "Fora, Temer" foram disparados da plateia. Até o cantor soltou um "Fora, Temer" ao final da segunda canção. E foi aplaudido. No show gratuito, que durou cerca de uma hora, Caetano ainda entusiasmou milhares de espectadores com as músicas mais conhecidas de sua discografia, entre elas Você é Linda, Menino do Rio e O Leãozinho.

Barata Ribeiro, 716 vence o Festival de Gramado

O longa Barata Ribeiro, 716, de Domingos Oliveira, levou o prêmio de melhor filme nacional na 44ª edição do Festival de Cinema de Gramado, encerrada neste sábado à noite. A produção ficou ainda com outros três Kikitos: diretor, atriz coadjuvante (Glauce Guima) e trilha, também assinada por Oliveira. No filme, o veterano Domingos Oliveira volta a incorrer em trama semiautobiográfica. Com Caio Blat, Sophie Charlotte e Maria Ribeiro no elenco, o diretor explora o universo da boêmia de Copacabana nos tempos pré-golpe de 1964, embalados por muito álcool. Prestes a completar 80 anos e com dificuldades para falar, Oliveira pediu a Caio Blat que lesse uma breve mensagem de agradecimento. “Fiz um filme bastante original, embora não passe de uma crônica de bêbados”, dizia o texto.

Filme de uruguaio lidera bilheterias de novo

O Homem nas Trevas manteve a primeira posição nas bilheterias dos Estados Unids, com mais US$ 15,7 milhões. O filme é do uruguaio Fede Alvarez, protegido de Sam Raimi (da trilogia Homem-Aranha) e superou novamente Esquadrão Suicida, que fez mais US$ 10 milhões e chega a US$ 297 milhões — mais que O Homem de Aço (que fez US$ 291 milhões). Estreias de grande apelo no Brasil nos últimos dias, Pets: A Vida Secreta dos Bichos e Star Trek: Sem Fronteiras já passaram pelos cinemas nos Estados Unidos em julho.

Novo livro de Kéfera lidera lista de mais vendidos

O novo livro da youtuber curitibana Kéfera Buchmann, Tá Gravando. E Agora? (Ed. Paralela), aproveitou a Bienal do Livro de São Paulo para chegar com tudo ao mercado literário. A publicação vendeu 10.866 exemplares e desbancou "O Diário de Larissa Manoela" (HarperCollins Brasil) na lista dos mais vendidos da semana da Publishnews, que monitora as vendas das principais livrarias do país. No ranking da Publishnews, dos 20 títulos da lista geral da semana, 14 são de autores nacionais. Kéfera já havia escrito outro livro, chamado Muito mais que 5 Minutos, também com grande vendagem.

A LISTA COMPLETA DE VENCEDORES LONGAS-METRAGENS BRASILEIROS

Melhor Filme: "Barata Ribeiro, 716", de Domingos Oliveira

Melhor Direção: Domingos Oliveira ("Barata Ribeiro, 716")

Melhor Atriz: Andréia Horta ("Elis")

Melhor Ator: Paulo Tiefenthaler ("O Roubo da Taça")

Melhor Atriz Coadjuvante: Glauce Guima ("Barata Ribeiro, 716")

Melhor Ator Coadjuvante: Bruno Kott ("El Mate")

Melhor Roteiro: Lucas Silvestre e Caíto Ortiz ("O Roubo da Taça")

Melhor Fotografia: Ralph Strelow ("O Roubo da Taça")

Melhor Montagem: Tiago Feliciano ("Elis")

Melhor Trilha Musical: Domingos Oliveira ("Barata Ribeiro, 716")

Melhor Direção de Arte: Fábio Goldfarb ("O Roubo da Taça")

Melhor Desenho de Som: Daniel Turini, Fernando Henna, Armando Torres Jr. e Fernando Oliver ("O Silêncio do Céu")

Melhor Filme - Júri Popular: "Elis", de Hugo Prata

Melhor Filme - Júri da Crítica: "O Silêncio do Céu", de Marco Dutra

Prêmio Especial do Júri: "O Silêncio do Céu

CURTAS-METRAGENS BRASILEIROS

Melhor Filme: "Rosinha", de Gui Campos

Melhor Direção: Felipe Saleme ("Aqueles Cinco Segundos")

Melhor Atriz: Luciana Paes ("Aqueles Cinco Segundos")

Melhor Ator: Allan Souza Lima ("O Que Teria Acontecido ou Não Naquela Calma e Misteriosa Tarde de Domingo no Jardim Zoológico")

Melhor Roteiro: Gui Campos ("Rosinha")

Melhor Fotografia: Bruno Polidoro ("Horas")

Melhor Montagem: André Francioli ("Memória da Pedra")

Melhor Trilha Musical: Kito Siqueira ("Super Oldboy")

Melhor Direção de Arte: Camila Vieira ("Deusa")

Melhor Desenho de Som: Jeferson Mandú ("O Ex-Mágico")

Melhor Filme - Júri Popular: "Super Oldboy", de Eliane Coster

Melhor Filme - Júri da Crítica: "Lúcida", de Fabio Rodrigo e Caroline Neves

Prêmio Especial do Júri: Elke Maravilha ("Super Oldboy") e Maria Alice Vergueiro ("Rosinha

Prêmio Aquisição Canal Brasil: "Rosinha", de Gui Campos

Níver do dia

Michael Keaton, ator norte-americano, 65 anos