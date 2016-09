Nadal perde para francês; Aberto dos EUA pode ter duelo brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida disputada, o tenista francês Lucas Pouille, 22, derrotou o espanhol Rafael Nadal, 30, por 3 sets a 2. O duelo teve mais de 4 horas de duração. As parciais na noite deste domingo (4) foram de 6/1, 2/6, 6/4, 3/6, 7/6 (8/6). Com o resultado, Nadal é eliminado do Aberto dos EUA na quarta partida disputada, nas oitavas de final. Desde a derrota nas quartas de final no torneio de Roland-Garros no ano passado, Nadal não conseguiu passar da quarta partida em uma competição dos chamados Grand Slam (Aberto da Austrália, Aberto dos EUA, Roland-Garros e Wimbledon). Nesta temporada, ele perdeu na primeira rodada do Aberto da Austrália. Depois, deixou Roland-Garros antes da terceira rodada por uma lesão, que também o deixou de fora de Wimbledon. Ao final da partida, o jovem Pouille se jogou no chão para comemorar. BRASILEIROS O brasileiro André Sá está nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos, último Grand Slam da temporada. Neste domingo (4), ele e o australiano Chris Guccione venceram a parceria formada pelo espanhol Nicolás Almagro e o dominicano Victor Estrella por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2. Na próxima fase, André Sá pode duelar contra o brasileiro Bruno Soares. Soares e o britânico Jamie Murray enfrentam o norte-americano Brian Baker e o neozelandês Marcus Daniell em jogo marcado para esta segunda-feira, pelas oitavas de final do torneio. O Brasil tem outros dois brasileiros na chave de duplas. Bellucci e Marcelo Demoliner enfrentam os espanhóis Marc e Feliciano López nesta segunda-feira, pelas oitavas de final. Já Marcelo Melo foi eliminado logo em seu jogo de estreia.