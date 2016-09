Associação de Bares de Curitiba repudia atos de vandalismo

A Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas - ABRABAR soltou nota de repúdio aos atos de vandalismo e depredação que aconteceram durante protesto contra o presidente Michel Temer (PMDB).

"A Abrabar vem a público repudiar as ações de covardia e vandalismo contra os estabelecimentos privados ou públicos, especialmente de nossa categoria que são ambientes de descontração e lazer de cidadãos que estudam e trabalham por uma vida melhor, principalmente que geram emprego e renda a centenas de trabalhadores.

Estaremos colaborando com as autoridades no fornecimento de imagens para que seja identificados e punidos os covardes e moleques autores. E Que não se repita mais!

Fábio Aguayo

Presidente da ABRABAR

www.abrabar.com.br"