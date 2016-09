Obama e Putin: "É uma negociação muito complicada” (foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse ontem que Estados Unidos e Rússia negociam para reduzir a violência na Síria e fornecer ajuda humanitária, embora não exista nada confirmado ainda. Obama falou em coletiva de imprensa antes da abertura oficial do encontro do G-20, na China, após reunião com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May.

"É uma negociação muito complicada. Temos sérias diferenças com os russos em termos de partido que apoiamos, mas o processo é importante para trazer a paz na Síria", disse Obama.

Segundo o presidente, se não houver um acordo para redução da violência e alívio da crise humanitária, fica difícil chegar à próxima fase. "É prematuro dizer que há um caminho claro pela frente, mas há a possibilidade, pelo menos para nós, de fazer progresso." Fonte: Dow Jones Newswires A aliança opositora pressiona pela realização do referendo neste ano, mas o cronograma proposto pelo Conselho Nacional Eleitoral gerou dúvio previsto.

Turquia — O presidente da Rússia Vladimir Putin e o da Turquia, Recep Tayypip Erdogan, se encontraram nos bastidores da cúpula do 6-20 para discutir a questão da Síria e como melhorar a relação conturbada dos dois países.

Agências de notícias russas citaram neste domingo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que afirmou que as delegações dos dois países se encontraram e depois a reunião apenas entre os dois líderes continuou, somente com a presença de seus ministros de Relações Exteriores.

A Rússia e a Turquia sofreram uma ruptura em suas relações por sete meses após a Turquia ter abatido um caça russo em sua fronteira com a Síria em novembro de 2015, no momento em que as tensões aumentaram na Síria, com Moscou e Ancara apoiando lados opostos no conflito.