ONU pede assinatura de acordo

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, pediu aos membros do G-20 que ratifiquem o acordo da Cúpula do Clima de Paris (COP21), como fizeram no sábado a China e os Estados Unidos.

Segundo Ban Ki-moon, foi um "passo histórico da China e dos Estados Unidos" ao ratificar o acordo, já que os dois países representam 39% das emissões globais. "Nós precisamos dos outros 29 países que representam os 16% restantes das emissões para que o acordo de Paris entre em vigor".

Ban Ki-moon falou durante a abertura oficial do G-20, que acontece nos dias 4 e 5 de setembro, em Hangzhou, na China.

Ontem, em uma cerimônia paralela ao G-20, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o presidente da China, Xi Jinping, entregaram documentos ao Secretário-Geral da ONU. Os papéis certificam que os países tomarão as medidas necessárias para aderir ao acordo de Paris, que estabeleceu metas específicas para cada nação com o objetivo de cortar as emissões de carbono.