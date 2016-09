O Papa Francisco canonizou Madre Teresa de Calcutá ontem, em uma missa para 100 mil pessoas na praça de São Pedro. "Nós declaramos a beata Teresa de Calcutá santa, decretando que deve ser venerada como tal por toda a igreja", disse o Papa, em uma cerimônia, provocando o aplauso de toda a congregação.

Nascida em uma família albanesa, no que hoje é a Macedônia, Madre Teresa fundou as Missionárias da Caridade em 1950, com 12 seguidores em Kolkata, Índia. Atualmente, a ordem percorre hospitais, asilos, abrigos e outros serviços em mais de 139 países.

Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Em 1997, 18 meses após a sua morte, o Papa João Paulo II iniciou o processo de canonização, sendo beatificada em 2003. A canonização entrará no calendário da Igreja Católica.