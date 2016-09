“Negros têm que apoiar Trump”

Ben Carson, assessor de Donald Trump, candidato á presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, afirmou ontem que os negros norte-americanos deveriam apoiar Trump como um agente de mudança, após décadas de falhas dos governos do Partido Democrata.

Carson, ex-concorrente de Trump pela nomeação do Partido Republicano, disse que o partido tradicionalmente cambaleou na luta pelos direitos das minorias, incluindo com a comunidade afro-americana.

Trump pode ficar com um número historicamente baixo de votos da comunidade negra nas eleições em novembro. Segundo um levantamento do Wall Street Journal/NBC, divulgado neste mês, ele tem 1% do apoio dos afro-americanos, enquanto Hillary, candidata do Partido Democrata, tem 91%.