Tempestade sai da Costa Leste

A tempestade Hermine se afastou da Costa Leste dos Estados Unidos ontem, removendo o perigo de chuvas fortes, mas mantendo força suficiente para causar ondas altas no mar, mantendo as praias proibidas para a população, que está decepcionada que não vai poder ir à praia no feriado do Dia do Trabalho (hoje). De acordo com meteorologistas, a tempestade pode ganhar força e se tornar um furacão mais tarde, à medida que se encaminha até a costa. Espera-se que o furacão se rompa no próprio mar antes de perder força e se tornar uma tempestade tropical amanhã.

Governadores de toda a costa leste anunciar medidas de emergência. Alertas de tempestade tropical estão em funcionamento desde o estado da Virgínia até Massachusetts, com especial preocupação em Nova Jersey e Delaware.