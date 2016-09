Ensaio revela que atletas farão mosaico de coração com suas fotos na cerimônia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ensaio aberto da cerimônia de abertura da Paraolimpíada, que aconteceu na noite deste domingo (4), revelou alguns detalhes da festa para além dos que a Folha de S.Paulo já antecipara na última sexta (2). Se tudo correr como no ensaio, no desfile das 163 delegações, os 6 mil atletas esperados entrarão portando fotos suas. Juntas, formarão no palco a imagem de um coração, referência ao tema da cerimônia, "Todos Têm Um Coração". A para-atleta americana Amy Purdy, que teve as pernas amputadas aos 19, já fora anunciada como uma das principais atrações da festa. Sabia-se que ela dançaria -Purdy participou de "Dança dos Famosos" nos EUA-, mas não se sabia quem seria seu par. Trata-se de uma máquina. Crianças com deficiência levarão a bandeira paraolímpica até o pódio, onde ela será hasteada ao lado da do Brasil. Rosane Miccolis levará a bandeira do Brasil até o pódio. Ela é filha de Aldo Miccolis, que trabalhou pela reabilitação social dos deficientes físicos utilizando o esporte. Já se sabia que uma sequência de cenas traria, com projeções, cenografia e coreografia, questionamentos ligados aos sentidos. Na primeira delas, voluntários portando bastões luminosos, que lembram aqueles usados por cegos para se locomover, fazem uma coreografia. Em outra, projeções misturadas a bailarinos criam imagens caleidoscópicas. Outra, ainda, mostra exemplos de ilusão de ótica usando objetos cenográficos. Na cena seguinte, um casal de dançarinos se apresenta com projeções em telão ao fundo. Ao final, dão um beijo. Na contagem regressiva, que abre a cerimônia, os números de um a dez descerão do telhado como bandeiras desfraldadas em todo o entorno do estádio. Ao final tocarão "E Vamos à Luta", de Gonzaguinha, "É Preciso Saber Viver", de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Houve boatos de que o "rei" fora convidado para se apresentar, mas a Rio 2016 nega. Roberto Carlos passou a usar uma prótese após perder uma perna em um acidente na infância, mas evita falar sobre o assunto em público.