Metalúrgicos fazem manifestações em Curitiba e Região

Trabalhadores da Renault na BR-277 (foto: Divulgação)

Trabalhadores lançam a campanha “Cortar direitos não gera emprego! Retomada econômica já!”. O objetivo é formar uma frente de atuação para pressionar o governo a adotar medidas que acelerem a economia e retomem o emprego. As principais ações estão previstas para acontecer entre às 6h e 7h30 nas seguintes fábricas: Volvo, CNH, Bosch, WHB e Renault. Às 10h, trabalhadores se manifestam na Boca Maldita

Metalúrgicos da Grande Curitiba realizam desde as 6 horas desta segunda-feira (5) uma série de manifestações nas fábricas da categoria para lançar a campanha “Retirar direitos não gera emprego! Retomada econômica já!”. O objetivo é formar uma frente de atuação para pressionar o governo a adotar medidas que acelerem a economia e a geração de empregos, mas sem atingir os direitos trabalhistas. As principais ações acontecem nas seguintes fábricas: Volvo, CNH, Bosch, WHB e Renault, nas entradas de turno, entre às 6h e 7h30. Às 10h, trabalhadores se manifestam na Boca Maldita. Os trabalhadores da Renault ocuparam as margens da BR-277 por volta das 6 horas, causando transtornos no trânsito.

“Infelizmente, alguns setores alegam que para resolver a crise, é preciso flexibilizar os direitos trabalhistas. Essa visão é deturpada. O que tem travado a economia são os juros altos que inibem o setor produtivo, a falta de crédito e o rebaixamento de renda, que prejudicam o consumo. O que vai salvar a economia é o fortalecimento do mercado interno através da baixa dos juros e do aumento da renda e do crédito. Acabar com direitos não tem relação nenhuma na geração de emprego”, diz o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, Sérgio Butka.