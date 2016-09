PM detém 26 pessoas antes de protesto contra Temer em SP

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar deteve ao menos 26 pessoas, oito delas adolescentes, antes do protesto contra o governo de Michel Temer, em São Paulo, na tarde de domingo (4). O ato reuniu milhares de pessoas na avenida Paulista, mas a PM não fez estimativas do número de manifestantes. Por volta das 16h, 18 adultos foram detidos e três adolescentes apreendidos próximo ao Centro Cultural São Paulo, na região do bairro Paraíso, zona sul de São Paulo. Segundo familiares, os policiais militares disseram que o grupo estava com pedras e paus. Outros cinco adolescentes foram apreendidos próximo ao parque Trianon, na região da avenida Paulista, sob a mesma acusação dos PMs. Os advogados voluntários, que defendem o grupo detido, disseram à reportagem que só puderam falar com os detidos depois da 0h desta segunda (5) com a chegada do ex-senador Eduardo Suplicy (PT) ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). No entanto, até as 6h eles não tido acesso às provas apresentadas pelos PMs. A dona de casa Dalvani Moreira da Silva, 58, falou que a filha de 17 anos, que faz bico em um buffet, não tinha avisado que iria ao protesto. Ela recebeu uma ligação por volta das 21h avisando que a a filha tinha sido apreendida e que deveria comparecer ao Deic, na zona norte de São Paulo. Segundo Dalvani, esta é a segunda vez que a adolescente participa de um ato contra o governo. "Disse várias vezes para ela não ir porque é perigoso. Alguém apronta e acaba sobrando para quem não deve, não estou acostumada a ir a delegacias", disse. O mecânico de manutenção Antonio Carlos Cardia Roque, 52, falou que pediu para a filha Janaina Marton Roque, 28, desempregada, não participar da manifestação porque uma estudante perdeu o olho após ser atingida por uma explosão durante os protesto na última quarta (31). Janaína disse ao pai que o grupo foi detido em frente ao Centro Cultural São Paulo e que até mesmo um jovem que estava sentado estudando foi levado pela PM. Roque, que esperava a filha sentado no chão do lado de fora do Deic, reclamou que alguns adolescentes prestaram depoimento sem a presença de um advogado. "Só quando chegou o Suplicy que a polícia deixou os advogados entrarem. Os bandidos que estão depredando o país estão todos em Brasília", falou Roque, irritado com a prisão da filha. Os adultos detidos participam nesta segunda de uma audiência de custódia no Fórum da Barra Funda e os adolescentes no Fórum da Infância e Juventude do Brás.