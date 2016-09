Restaurante italiano é alvo de arrastão em bairro nobre paulistano

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O restaurante de comida italiana Vapiano, na região do Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, foi alvo de arrastão no final da noite de domingo (4). Por volta das 23h30, ao menos três criminosos invadiram o restaurante localizado na rua Joaquim Floriano. Eles renderam cerca de 20 clientes que estavam no local e começaram a recolher dinheiro e celulares das vítimas. Após o roubo, os ladrões tentaram fugir. Segundo a PM, os suspeitos reagiram e trocaram tiros com os policias. Um dos suspeitos foi baleado e levado ao pronto-socorro do Hospital São Paulo, onde morreu. Um homem se entregou e outro conseguiu fugir. O caso será investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).