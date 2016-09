Integrantes do MST ocupam sede do Incra em Curitiba

Ocupação (foto: Wellington Lenon F. Lima)

Cerca de mil integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), de todas as regiões do Paraná, ocupam o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) desde a manhã desta segunda (5). A mobilização faz parte da Jornada Nacional de Lutas Unitária dos Trabalhadores e Povos do Campo, das Águas e das Florestas. Eles se mobilizam para montar uma enorme barraca no local. Não há data para desocupação do espaço.

De acordo com o movimento, em todos os estados, as atividades e ações ocorrem “em resistência ao golpe de Estado ocorrido no país, ao mesmo tempo em que denuncia a ameaça à soberania nacional, a criminalização dos povos indígenas, quilombolas e mulheres, e a paralisação de diversas políticas públicas, tais como a reforma agrária, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária (ATES), Terra forte, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e o Programa Minha Casa Minha Vida”.

Em nota, o MST afirma que os camponeses “temem o retrocesso nos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, já que a desvalorização dessas políticas pode estimular o êxodo rural, inchar os perímetros urbanos, gerando miséria e degradação humana”.