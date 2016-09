Ataques do Taleban em Cabul deixam 24 mortos e mais de 90 feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A milícia afegã Taleban reivindicou a autoria de dois ataques suicidas nesta segunda-feira (5) na região do Ministério da Defesa do Afeganistão, em Cabul. Segundo o Ministério da Saúde, ao menos 24 pessoas morreram e 91 ficaram feridas. O atentado ocorre pouco menos de duas semanas após dezenas serem mortos em um ataque à Universidade Americana na capital. O principal porta-voz do Taleban disse que uma explosão inicial próxima ao Ministério da Defesa e outros departamentos do governo nesta segunda foram seguidas de uma grande explosão, quando um homem-bomba se explodiu. O porta-voz do Ministério da Defesa, Mohammad Radmanesh, disse que o Exército e policiais, assim como civis, que correram para ajudar feridos na primeira explosão foram atingidos pela segunda bomba, próximo a um mercado movimentado da capital afegã. Após um intervalo devido à morte do ex-líder mulá Akhtar Mansour em um ataque de um drone dos EUA em maio, o Taleban intensificou sua campanha contra o governo afegão, apoiado pelo Ocidente, em Cabul, colocando forças do governo sob pressão.