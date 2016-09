Ações da JBS caem mais de 4% após donos serem alvo de operação da PF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ações ordinárias da JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, recuam mais de 4% nesta segunda-feira (5) e lideram o ranking de maiores quedas do Ibovespa. Os papéis reagem à Operação Greenfield, da Política Federal, deflagrada nesta manhã pela Polícia Federal e que investiga supostos desvios nos quatro maiores fundos de pensão do Brasil. Os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da J&F, holding proprietária da JBS, foram alvos de busca e apreensão e condução coercitiva. Até o momento a assessoria de imprensa da empresa não se manifestou. Também são alvos da operação a Funcef (fundo de pensão de funcionários da Caixa Federal), a Petros (trabalhadores da Petrobras), a Previ (funcionários do Banco do Brasil) e Postalis (funcionários dos Correios), além da sede da Eldorado Brasil -empresa do grupo J&F- em São Paulo. Os Funcef e Petros estão entre os controladores da Eldorado Celulose. Há pouco, as ações da JBS perdiam 4,41%, a R$ 11,90.