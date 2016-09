Estoque baixo (foto: Venilton Küchler/SESA)

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) solicita que a população doe sangue antes do feriado da Independência, nesta quarta-feira (7). A intenção é manter os estoques regulares durante esses dias em caso de possíveis incidentes.

“As pessoas querem viajar, passear, descansar e esquecem de fazer a doação. Infelizmente, há um maior risco de acidentes nas estradas nesse período. Não queremos que nada ocorra, mas temos que estar preparados para essas eventualidades”, diz o diretor do Hemepar, Paulo Hatschbach.

De acordo com Hatschbach, a tendência é haver uma queda de 30% a 40% nas doações nos dias pré e pós-feriado. Para atender a demanda do Estado, são necessárias cerca de 14 mil coletas por mês no Paraná, ou seja, uma média de 460 doações por dia.

Em Curitiba, são necessárias 4,5 mil doações mensais. O ideal é manter de 150 a 200 coletas diárias garantir o estoque. Como as unidades de coleta não funcionam no feriado, é recomendável que as doações sejam feitas antes ou após a quarta-feira (7).

ORIENTAÇÕES – Podem doar pessoas de 16 a 69 anos - os menores de idade devem estar acompanhados dos pais. Os doadores devem estar em boas condições de saúde, alimentados, descansados e portar um documento oficial com foto. Orienta-se, também, que não haja consumo de alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação.

FUNCIONAMENTO – Nos 21 Hemonucleos do Paraná, o funcionamento será interrompido na quarta-feira (7), feriado da Independência do Brasil. Na quinta-feira (8), o atendimento retorna ao normal.

Em Curitiba, também não haverá expediente na quinta-feira (8), devido ao feriado municipal de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. A partir de sexta- feira (9), as atividades voltam ao normal, com atendimento das 7h30 às 18h30 e, no sábado (10), das 8h às 18h.

Confira os endereços da rede em: http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=155

FARMÁCIAS DO PARANÁ – As Farmácias do Paraná estarão fechadas nesta quarta-feira (7) e retornam normalmente na quinta-feira (8). Exceto em Curitiba, que o atendimento retorna somente na próxima segunda-feira (12).a