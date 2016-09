Anitta participará de show de Andrea Bocelli em Curitiba

A cantora Anitta vai fazer um dueto da música "Over The Rainbow" com o tenor italiano Andrea Bocelli durante os shows que ele fará em São Paulo e Curitiba, respectivamente nos dias 12 e 19 de outubro. As informações são da colunista Mônica Bergamo, publicadas na "Folha de S. Paulo" desta segunda-feira. Além do dueto, a cantora também terá dois solos durante as apresentações.

Esta não é a primeira vez que Anitta faz parceria com grandes nomes da música. Na abertura das Olimpíadas, a cantora se apresentou ao lado de Caetano e Gil no estádio do Maracanã. A poderosa também já dividiu o palco com Roberto Carlos no especial de fim de ano do Rei, em 2013.

A escalação da cantora, no entanto, já causou reações negativas nas redes sociais. Muitos internautas questionam a diferença de gêneros musicais dos dois.