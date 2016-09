Novo secretário da segurança do RS pede 'voto de confiança' da população

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O novo secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Cezar Augusto Schirmer, pediu um "voto de confiança" da população para reverter essa crise na segurança pública do Estado. "Nós não podemos aceitar essa realidade como irreversível, sob pena de nós todos termos que nos mudar de país ou de Estado", declarou Schirmer ao assumir o cargo na última sexta (2). Prefeito de Santa Maria pelo PMDB, ele renunciou ao cargo para assumir o posto depois de receber um convite do governador José Ivo Sartori, também peemedebista. Schirmer disse reconhecer o "imenso desafio" que tem à frente, e declarou que irá atuar para agilizar as contratações anunciadas pelo governo e diminuir a burocracia. O governo gaúcho informou que irá convocar 770 novos policiais militares e 220 policiais civis, para aumentar o efetivo. Neste final de semana, o Estado registrou 28 mortes violentas, sendo 7 em Porto Alegre. O número de latrocínios subiu 35% no primeiro semestre deste ano no Estado, e a população carcerária aumentou cerca de 15% nos últimos 12 meses. Em crise financeira, o governador José Ivo Sartori (PMDB) tem atrasado salários de servidores, inclusive de policiais, e enfrentado alta nos índices de criminalidade. O efetivo da Polícia Militar diminuiu, e chegou a faltar até combustível para os carros da polícia. No dia 28 de agosto, soldados da Força Nacional foram enviados ao Estado, por tempo indeterminado, para ajudar no policiamento em Porto Alegre.