Governo do Paraná estende vacinação contra dengue

ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Devido à baixa procura pela vacina, o governo do Paraná resolveu estender, por mais três semanas, a campanha de vacinação contra a dengue. O Paraná é o único Estado brasileiro que oferece gratuitamente a vacina. Apesar disso, a procura pelo medicamento foi bastante baixa: até o último sábado (3), data final da campanha, apenas 25% da meta havia sido cumprida. Foram 125 mil pessoas vacinadas. O governo atribui a dificuldade ao público-alvo da campanha (jovens de 15 a 27 anos, que não costumam frequentar postos de saúde), além da desconfiança em relação ao novo medicamento, recém-aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Agora, o objetivo é atingir pelo menos 400 mil pessoas até o dia 24. A campanha ocorre em 30 municípios, que tiveram o maior número de casos da doença. No total, foram compradas 500 mil doses, a um custo de R$ 50 milhões. O governo pretende reforçar a comunicação, especialmente pelas redes sociais, e centrar esforços nas quatro maiores cidades que participam da campanha: Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Paranaguá. Regiões endêmicas do mosquito Aedes aegypti, as três primeiras cidades atingiram apenas 14%, 17% e 18% da meta. Paranaguá, que teve 29 mortes por dengue neste ano, vacinou 35% do público-alvo. Segundo o governo do Paraná, apenas 0,03% das pessoas vacinadas tiveram reações leves à vacina, como dores musculares ou febre. Nenhuma reação moderada ou grave foi reportada.