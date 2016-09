Operação mira 4 maiores fundos de pensão do Brasil e bloqueia R$ 8 bi

BELA MEGALE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda (5) a Operação Greenfield, que investiga supostos desvios nos quatro maiores fundos de pensão do Brasil. Os alvos são Funcef (fundo de pensão de funcionários da Caixa Federal), Petros (trabalhadores da Petrobras), Previ (Banco do Brasil) e Postalis (Correios), além da sede da Eldorado Brasil -empresa do grupo J&F- em São Paulo.

Os Funcef e Petros estão entre os controladores da Eldorado Celulose. Os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da J&F, holding que é proprietária de uma das maiores empresas de processamento de proteína animal da mundo, a JBS, foram alvos de busca e apreensão e condução coercitiva. Wesley depôs nesta manhã. Como está fora do país, Joesley não foi levado à PF.

O empresário Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, também foi levado para depor nesta operação. Ele também foi preso novamente pela Operação Lava Jato por tentativa de obstruir os trabalhos da CPI da Petrobras, mas sem relação com a Greenfield. A PF ainda fez buscas na residência o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto em São Paulo. Ele está preso há mais de um ano em Curitiba no âmbito da Lava Jato. Ao todo, a operação envolveu 38 pessoas jurídicas e 74 de pessoas físicas.

Entre as empresas investigadas estão Santander, Brookfied, WTorre, a vice-presidência de fundos de ativos da Caixa, Deloitte, GruPar (aeroporto de Guarulhos), Sete Brasil, Rio Bravo, Engevix, IBG Eletrônica (nova Gradiente), HAG Participações (holding da Gradiente) e Invepar. Buscas foram feitas também na casa do ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, no Rio de Janeiro.

Segundo a investigação, a ação é baseada em análise de déficits bilionários dos fundos de pensão. Ainda de acordo com a PF, em 8 de 10 casos analisados foram realizados investimentos de forma temerária ou fraudulenta pelos fundos de pensão, por meio dos FIPs (Fundos de Investimentos em Participações). "Durante as investigações, alguns núcleos criminosos restaram configurados: o núcleo empresarial, o núcleo dirigente de fundos de pensão, o núcleo de empresas avaliadoras de ativos e o núcleo de gestores e administradores dos FIPs", informou ao PF.

A Justiça bloqueou bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas investigadas no valor de aproximadamente R$ 8 bilhões. Os investigados podem responder por gestão temerária ou fraudulenta, além de outros crimes contra o sistema financeiro. O nome da operação, Greenfield, remete a investimentos que envolvem projetos incipientes, ainda no papel, como se diz no jargão dos negócios.

OUTRO LADO

A Eldorado disse, por meio de assessoria de imprensa, que não se manifestaria até ter as informações sobre a operação. Também por meio de assessoria, a WTorre informou que "a companhia não teve e não tem nenhuma relação direta com nenhum dos fundos de pensão citados na Operação Greenfield". A reportagem ainda não conseguiu contato com as outras investigadas nem com a defesa de Vaccari. MANDADOS Ao todo, foram emitidos 127 mandados judiciais pela 10ª Vara Federal de Brasília, sendo 7 de prisão temporária, 106 de busca e apreensão e 34 de condução coercitiva. A operação ocorre nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Amazonas, além do Distrito Federal. - SÃO PAULO Capital - 44 mandados de busca e apreensão, 17 conduções coercitivas e 1 prisão temporária Campinas - 1 mandado de busca e apreensão e 1 condução Santos - 1 mandado de busca e apreensão - Rio de Janeiro Capital - 28 mandados de busca e apreensão, 7 conduções coercitivas e 1 prisão temporária Niterói: 3 mandados de busca e apreensão e 1 condução coercitiva - Espírito Santo Vila Velha - 1 mandado de busca e apreensão e 1 prisão temporária - Bahia Salvador - 1 mandado de busca e apreensão e 1 condução coercitiva Ilhéus - 1 mandado de busca e apreensão; - Paraná Curitiba - 1 mandado de busca e apreensão - Rio Grande do Sul Porto Alegre - 2 mandados de busca e apreensão e 1 condução coercitiva - Santa Catarina Florianópolis - 3 mandados de busca e apreensão, 1 condução coercitiva e 1 mandado de prisão temporária - Amazonas Manaus - 2 mandados de busca e apreensão