Corinthians deve fechar janela de reforços sem contratações

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Agosto foi o pior mês do ano de 2016 para o Corinthians. Com apenas uma vitória em seis jogos, o time só conseguiu somar cinco pontos em 18 possíveis e começa a ver de longe a disputa por um título na temporada. São seis pontos de distância do líder Palmeiras e uma expectativa baixíssima quando o assunto é contratar ainda na janela desta competição. Foram derrotas para o Atlético-PR, Grêmio e Ponte Preta, além de empates com Cruzeiro e uma vitória em cima do Vitória. Pela Copa do Brasil, o time empatou com o Fluminense na partida de ida das oitavas de final. Um dos motivos para tal queda de desempenho foi o desmanche promovido pela diretoria para aliviar a crise financeira vivida pelo clube: Elias, Luciano e André são exemplos de jogadores que deixaram o time. Por enquanto, só Gustavo e Jean foram contratados. E a expectativa para o corintiano não é das melhores quando o assunto é ir ao mercado. O clube só poderá inscrever jogadores no Brasileirão até o dia 16 de setembro. Apesar disso, o torcedor não deve esperar grandes nomes nos próximos dias. Isso porque a prioridade alvinegra é economizar. Até mesmo uma metáfora com uma "forte diarreia" já foi usada pelo diretor de futebol, Eduardo Ferreira, para explicar a gravidade da situação. "A diretoria sabe o que vem sendo feito. Temos que entender que, às vezes, é melhor ter uma dor de barriga forte, ou seja, uma boa diarreia, de grande volume, e logo sanar isso, do que ficar tendo essa dor de barriga por dias e dias, anos e anos. Estamos passando um pouco de sufoco agora para que nos próximos anos o clube tenha uma situação financeira melhor, que não precise e dependa mais de ninguém", disse ele à rádio CBN. Na 4ª colocação do Brasileiro, o Corinthians volta a jogar na quinta-feira, contra o Sport, em sua arena, em Itaquera, às 19h30.