Jean Carlos assina contrato com o São Paulo até o fim do Paulistão

BRUNO THADEU SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Jean Carlos assinou contrato com o São Paulo. O atleta defendia o Vila Nova e fechou vínculo com o time tricolor até o fim do Campeonato Paulista. Aos 23 anos, o jogador chega ao Morumbi para reforçar a criação no meio-campo, um dos principais problemas no elenco após a saída de Paulo Henrique Ganso. Jean Carlos deverá ser apresentado oficialmente na quinta-feira. Com a janela para atletas vindos do exterior fechada e poucas opções que ainda não tenham disputado sete jogos no Brasileiro, o São Paulo mirou em atletas que disputam a Série B. Além de Jean Carlos, há pelo menos outros três nomes não divulgados que são estudados pela direção são-paulina. Com a chegada de Jean Carlos, capaz de atuar na armação e no meio de campo, a tendência é de que os próximos nomes sejam para jogar nos lados do campo: além dos titulares Michel Bastos e Kelvin, o time conta com jogadores muito jovens para o setor, casos de Luiz Araújo e David Neres -o segundo ainda volta de contusão.