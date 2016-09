UFPR promove Semana Acadêmica de Luteria. Saiba o que é

(foto: Reprodução/UFPR)

A IV Semana Acadêmica de Luteria será realizada entre os dias 26 e 30 de setembro. Com o tema “Tradição e Inovação”, a programação conta com palestras, oficinas e apresentações musicais. Serão abordados diversos temas relacionados à luteria, com a participação de docentes, discentes, luthiers e outros convidados.

A Semana é aberta à toda a comunidade, com algumas restrições em determinadas atividades práticas.

Mais informações sobre a programação estão disponíveis na página do Centro Acadêmico de Luteria, ou pelo e-mail luteria.calu@gmail.com.

Data: 26 a 30 de setembro de 2016

Local: Setor de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT)

Endereço: Dr. Alcides Vieira Arco-Verde, 1225 – Jardim das Américas

A luteria diz respeito à construção e manutenção de instrumentos musicais, com foco, segundo a história, em instrumentos de cordas feitos em madeira, artesanalmente. O termo se refere à palavra francesa luth (liuto em italiano), por isso os construtores de luth (alaúde) eram chamados de luthiers. Com a evolução dos instrumentos, os luthiers passaram a construir também violões, violinos, violas e, mais recentemente, guitarras e baixos elétricos. Assim a palavra acabou adquirindo um significado genérico. Atualmente é aceito o uso da palavra luthier na construção de sopros em madeira e cravos.

O curso de Luteria da UFPR apresenta uma opção profissional inédita no Brasil, como carreira autônoma com diploma superior tecnológico. Implantado em 2009, o curso vem suprir a demanda existente há décadas por construtores de instrumentos musicais, em todos os níveis. O projeto tem em vista, como perspectiva realista, a tendência verificada na América Latina do viçoso crescimento da música entre crianças e jovens, como projeto social, sem perder sua dimensão e profundidade artísticas. A luteria é uma atividade que engloba conhecimentos em várias áreas como química, física, música, arte, desenho entre outros, além da habilidade no trabalho com madeira e ferramentas manuais. Particularmente, o aluno deve ser observador, interessado, concentrado, com boas noções espaciais e disposto ao trabalho com ferramentas manuais.