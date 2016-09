Obras bloqueiam parcialmente ruas no Centro e no Cristo Rei

Obras de manutenção da rede subterrânea da Copel irão bloquear parcialmente trechos das ruas André de Barros e Barão do Rio Branco, na região central da cidade, entre quarta-feira, 7, e domingo,11.

Na Rua André de Barros, o bloqueio ocupará as duas faixas da direita, entre a Alameda Dr. Muricy e a Rua João Negrão. Na Rua Barão do Rio Branco, o bloqueio ocupa a faixa da direita, logo após o cruzamento com a Rua Pedro Ivo.

A sinalização nos locais será de responsabilidade da Copel. Ainda na quarta-feira, obras da Compagas irão bloquear totalmente um trecho da Avenida São José, no bairro Cristo Rei.

O bloqueio acontece a partir das 9 horas, entre a Rua Ângelo Lopes e a Rua Fioravante Dalla Stella, no sentido Av. Pres. Affonso Camargo. A previsão é que os trabalhos durem seis horas.

O desvio de trânsito na região poderá ser feito pela Rua Ângelo Lopes, Rua do Herval e Rua Fioravante Dalla Stella. A sinalização no local será da Compagas.