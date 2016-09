Santista cita melhor defesa para ganhar confiança em clássico

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Gustavo Henrique está confiante que o seu trabalho ao lado de Luiz Felipe na defesa do Santos pode ajudar o time a garantir uma vitória contra o Internacional na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos tem a melhor defesa da competição, com apenas 20 gols sofridos em 22 jogos. "A gente ainda está entre as melhores defesas do campeonato. Fora de casa é muito complicado, mas temos criado uma maturidade que está nos ajudando. Quando encaixarmos totalmente, vai ser muito difícil tomar gols, e já está sendo. Passamos muitos jogos sem tomar gols. Isso é importante para passar confiança aos jogadores da frente porque sabem que lá atrás vamos dar a vida por eles", afirmou o zagueiro. Gustavo Henrique acredita que uma vitória contra os gaúchos não será importante apenas para o time brigar por uma vaga no G4. O zagueiro já está de olho no clássico contra o Corinthians, domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. O zagueiro santista sabe que a torcida santista vê o Corinthians como o maior rival e, por isso, espera vencer o Inter para chegar confiante para o clássico. "‘Eu acho que o torcedor do Santos nunca quer perder para o Corinthians, nós também. Temos que pensar primeiro no Inter porque uma vitória nos dá mais confiança, pressão seria maior com a derrota. Temos que ir lá focado para conquistarmos os três pontos e depois pensarmos no Corinthians", disse. Para o duelo contra o Internacional, o técnico Dorival Júnior contará com o retorno de Luiz Felipe, que cumpriu suspensão na derrota para o Figueirense. Desta forma, o experiente David Braz deve voltar ao banco de reservas. Em contrapartida, o treinador não contará com Thiago Maia, que cumpre suspensão automática. Léo Cittadini deve ser o substituto. A única dúvida mesmo é no ataque. Copete sente desconforto no músculo adutor na coxa e não treinou na semana passada. Vecchio foi utilizado no time titular nas atividades.