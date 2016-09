Curitiba sediará a 1ª Olimpíada da Limpeza no Oscar Niemeyer

(foto: Divulgação)

No próximo dia 17 de setembro, a Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac) e a Fundação de Asseio e Conservação do Estado do Paraná (Facop) irão promover a 1º Olimpeza - Olimpíada da Limpeza Facop. As atividades fazem parte da 9ª Ação Nacional Febrac.

A ação acontecerá no Museu Oscar Niemeyer (ou Museu do Olho) e terá como tema "Limpeza de Vidros", a partir das 9h30. Os profissionais de limpeza inscritos irão participar de premiações. Os três primeiros colocados receberão medalhas e brindes.

Em todo o país - Em conjunto com os Sindicatos Estaduais Associados, a Febrac promove a Ação Nacional todos os anos. O evento ocorre simultaneamente em todo o Brasil, com o objetivo de conscientizar a população de que devemos preservar o bem que é de todos.

Durante todo o dia, voluntários estarão envolvidos nos trabalhos de conservação que vão envolver corte de grama, poda de árvores e limpeza com produtos biodegradáveis. Empresas parceiras aos Sindicatos disponibilizarão todo o maquinário e material necessários para garantir a qualidade da ação.

“Pretendemos, por meio deste trabalho, chamar a atenção da população para os cuidados que devemos ter com as áreas públicas, as quais todos desfrutamos. Além disso, temos o dever de retribuir ao meio ambiente tudo o que ele nos oferece”, destacou Edgar Segato Neto, presidente da Febrac.

A mobilização pretende agregar mais de mil empregados e empresários prestadores de serviços terceirizados em todo o país, num esforço de conscientização ambiental.

SERVIÇO

IX Ação Nacional Febrac – Limpeza Ambiental

Data: 17 de setembro de 2016

Local: Museu Oscar Niemeyer – Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico

Horário: a partir das 09h30

Mais informações: Facop - (41) 3699 0090