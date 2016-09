O Tribunal de Contas (TCE) expediu na última quinta-feira, três alertas de despesa de pessoal ao governo do Estado. Os alertas foram motivados pela extrapolação de 90% do limite de 49% da receita corrente líquida (RCL) com despesas de pessoal nos três quadrimestres de 2015. O Executivo estadual foi alertado para que não ultrapasse 95% do limite, situação em que passaria a sujeitar-se às vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

