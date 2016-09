Asteroide é nomeado em homenagem a Freddie Mercury, que faria 70 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um asteroide orbitando Júpiter foi batizado em homenagem a Freddie Mercury, que completaria 70 anos nesta segunda-feira (5). O anúncio foi feito pelo guitarrista do Queen, Brian May, em um vídeo no Youtube. De acordo com o músico, O Centro de Planetas Menores da União Astronômica Internacional renomeou um asteroide descoberto em 1991, ano em que o cantor morreu, como "Asteroide 17473 Freddiemercury". May, que tem doutorado em astrofísica pelo Imperial College, em Londres, disse que o asteroide é "apenas um ponto de luz, mas é um ponto de luz muito especial", também descrevendo o corpo celeste como uma "cinza no espaço". Nascido em 1946, Freddie compôs e interpretou hits como "Bohemian Rapsody" e "We Are The Champions", lançando mais de 12 álbuns de estúdio entre 1973 e 1991.