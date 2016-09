Redação Bem Paraná com assessoria

05/09/16 às 15:54

A Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar) criou uma página no Facebook convocando os internautas para um Ato Democrático Contra a Depredação do Patrimônio Público e Privados para o feriado da Independência do Brasil, nesta quarta-feira, 7.

Segundo as informações do grupo o frente ao Bar +55, na Rua Vicente Machado, 866, no Batel. O local foi alvo de vandalismo na manifestação Fora Temer Não tem Arrego II, realizada na noite deste domingo, 4.

Até as 15 horas desta segunda-feira, 5, 37 pessoas tinham confirmado a presença.

E em frente ao Bar +55 alvo de vandalismo e insanidade política e falta de respeito!

