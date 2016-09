Jovens presos antes de ato anti-Temer têm audiência de custódia adiada

PAULA REVERBEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 20 estudantes que foram detidos neste domingo (4) antes dos ato por eleições diretas tiveram a audiência de custódia adiada. A audiência estava prevista para começar às 13h30, mas, segundo advogados, os jovens maiores de idade ainda não saíram do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), para onde foram levados. Agora a previsão é de que ela ocorra no final da tarde. Mães, amigos e advogados criminais dos detidos confirmam que os jovens só tiveram acesso a seus representantes quando o ex-senador Eduardo Suplicy (PT) e o deputado federal Paulo Teixeira (PT) foram ao Deic, à 1h30 da manhã desta segunda-feira (5). Eles se queixam da dificuldade de ter contato com os estudantes detidos e das informações desencontradas. Em um esforço coletivo de fazer um apanhado do que se passou, contabilizam em 26 presos. Outra reclamação é o transporte dos jovens ao Deic quando a praxe é levar os presos às delegacias mais próximas do local onde ocorreu a abordagem policial. As prisões ocorreram no CCSP (Centro Cultura São Paulo) e na estação Trianon-Masp de metrô. De acordo com a assessoria de imprensa do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), 18 são maiores de idade e terão audiência no Fórum Criminal da Barra Funda. Eles responderão por corrupção de menores. Segundo amigos dos presos, os adolescentes devem responder por organização criminosa, mas autoridades não confirmam a informação. Rosana Cunha, comerciante mãe de Gabriel Cunha Risaffi,18, disse estar acordada desde às 8h da manhã de domingo. Segundo ela, seu filho foi detido às 15h e ela só recebeu ligação do investigador três horas depois. De acordo com seu relato, ao chegar no local para onde Gabriel havia sigo levado, só teve tempo de abraçá-lo ao lado de um policial e não o viu desde então. Gabriel participa do movimento dos secundaristas, que no começo do ano ocupou escolas estaduais em São Paulo. "O pessoal que foi preso -ninguém se conhecia", afirmou. Ela confirmou que seu filho foi encontrar-se com um amigo para irem juntos ao protesto. "O que acontece: 22 pessoas [presas no CCSP], quatro estavam com mochila. E eles alegam que nas mochilas tinha arma branca. Como é que quatro vão carregar arma branca para 22?", indagou Rosana. A comerciante afirma que os jovens portavam vinagre e lenços. "Duvido que algum de vocês repórteres vão aos atos sem levar", acrescentou. "Hoje foi com o meu filho e com o filho dos pais que estão aqui, amanhã pode ser com o filho de qualquer um", concluiu. De acordo com a conselheira tutelar Lilian Calta Delloti, os jovens não irão prestar depoimento fora de juízo.