Feriado terá 160 mil veículos trafegando entre Curitiba e as praias

Aproximadamente 160 mil veículos devem circular pela BR-277 a partir da tarde desta terça-feira, 6, até domingo, 11. Essa é a previsão da concessionária Ecovia para o movimento de veículos no trecho entre Curitiba e o litoral nestes cinco dias de feriadão. Aproveitando o movimento intenso, a Ecovia fará uma campanha de alerta aos motoristas sobre os perigos de usar o telefone celular na direção, especialmente na estrada. A campanha começa nesta terça com a distribuição folhetos na praça de pedágio (km 60).

Serão distribuídos dez mil exemplares do material educativo no primeiro dia do feriadão. “Esperamos que isso ajude a aumentar a segurança para todos que vão trafegar pela rodovia nesses dias, pois a distração de um pode provocar prejuízo”, destaca Raul Boff, gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovia. Essa ação faz parte da campanha anual de segurança viária da concessionária para os seus usuários, que, periodicamente, traz um assunto relevante para ser abordado, como excesso de velocidade, combinação de álcool e direção e direção segura com neblina.

“Mexer no celular por apenas 23 segundos para verificar uma mensagem por exemplo, equivale a dirigir por seiscentos metros sem olhar para a rodovia, em uma velocidade de cem quilômetros por hora. É um trecho longo para dirigir como se estivesse cego, podendo se envolver em vários tipos de acidentes”, alerta Boff.

Além dos riscos de vida e patrimoniais, usar o celular enquanto dirige é uma infração de trânsito. O material educativo preparado pela Ecovia lembra que, a partir de novembro, quem for flagrado usando o celular e dirigindo pagará uma multa de R$ 293.47, além de ser autuado em sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por enquanto, esta é uma infração média, com multa de R$ 85,13 e quatro pontos na CNH.

Feriado de Independência

Na descida da Serra do Mar, o tráfego ficará intenso já a partir desta terça-feira, 6, entre 16 e 23 horas, quando o pico de movimentação deverá atingir 1,5 veículos/hora. Na quarta-feira (07), o movimento ainda será intenso no período entre 7 e 17 horas, quando está prevista a circulação de mais de dois mil veículos por hora. Já entre quinta e sexta-feira, o tráfego será normal na rodovia. No sábado, 10, a expectativa é de movimento alto no período da manhã ainda no sentido Litoral.

No retorno, a previsão da concessionária é que o tráfego se intensifique já no sábado (10) entre 15h e 20h. Nesse período, estima-se que passarão pela rodovia cerca de 1,5 mil veículos no horário entre 18h e 21h. No domingo, o volume de tráfego aumentará a partir das 8h, quando deve alcançar mil veículos por hora, com picos de quase três mil veículos por hora circulando na BR-277 entre 15h e 21h.

Para quem for viajar a dica é seguir o perfil da concessionária no Twitter – @ecovia. A ferramenta é atualizada com informações referente ao tráfego mesmo nos fins de semana, inclusive nos feriados deixando a oportunidade do viajante programar sua viagem. Outra opção é o 0800 410 277 para informar sobre acidentes, tráfego e outras dúvidas.