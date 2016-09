Condor vai abrir às 6h e promete mega descontos para o feriado

Redação Bem Paraná com assessoria

05/09/16 às 16:02 - Atualizado às 16:02 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

Os supermercados e hipermercados da rede Condor vão abrir às 6h nesta terça-feira (6) em todo o Paraná com vários descontos para os consumidores.

As ofertas serão anunciadas na noite desta segunda-feira (5) em comerciais na televisão e no site do Condor.

A ação foi batizada como “Bom Dia Economia Condor” e tem como intenção fazer com que os clientes possam se abastecer para o feriado pagando mais barato.

Além dos produtos de alimentação, a linha têxtil do Condor também estará em promoção nesta terça-feira.