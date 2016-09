Maxxi Atacado anuncia promoções no mês de aniversário

Em setembro, o Maxxi Atacado estará em clima de festa oferecendo mais vantagens e preço baixo. No seu mês de aniversário, a rede de atacado de autosserviço presente em todo o País fechou negociações especiais com seus fornecedores para garantir muito mais economia. O Maxxi Atacado, focado nos comerciantes e transformadores que se utilizam das compras por atacado, reforçou seus estoques e desenvolveu ofertas que vão garantir o melhor em variedade, preço e condições para aqueles que queiram fazer seu negócio cada vez mais lucrativo.

Além do comerciante, o Maxxi Atacado atende também o consumidor que busca economia na compra de produtos em diferentes tipos de embalagens: caixas fechadas, fardos, packs ou unitários, o que resulta em mais economia.

Maxxi Vantagens

Uma das Maxxi Vantagens é a possibilidade de comprar produtos com preço, na embalagem original com preços unitários, em média, 15% inferior ao preço do varejo. Também no Maxxi, com o ‘A partir de’ e o ‘Misture do seu jeito’, é possível combinar diferentes sabores e fragrâncias do mesmo produto (marca, tamanho, preço e peso), pagando o valor do atacado.

Para completar, todas as compras podem ser pagas com cartões de crédito e débito. Nos Balcões de Negócios/Televendas, os clientes comerciantes ainda podem optar por pagar com boleto bancário.