Atriz de 'Caça-Fantasmas' volta às redes sociais após ataque racista e ter site invadido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leslie Jones está de volta ao Twitter. Após deixar as redes sociais, em julho, ao sofrer ataques racistas, a atriz fez diversos posts neste sábado (3) enquanto assistia a um programa de televisão. Depois, continuou a conversar normalmente com seus seguidores. Em julho, a atriz, que participou do remake de "Caça-Fantasmas", recebeu diversas imagens e comentários racistas de usuários da rede. Como o ataque durou horas, e não houve suporte do Twitter, ela decidiu deixar a rede social. Pouco mais de um mês depois, um hacker invadiu o site da atriz e publicou fotos nuas dela, além de informações pessoais, como o passaporte e a carteira de habilitação. Apesar dos seguidos ataques, Leslie mandou uma mensagem aos seus seguidores dizendo que está bem. "Obrigado aos meus amigos e fãs. Eu estou muito bem. Sempre serei engraçada com as coisas que acontecem na minha vida, porque recebo muito apoio", escreveu.